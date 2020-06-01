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В Норильске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

  • 1.06.2020, 16:48
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В Норильске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Фото: МЧС России

Ущерб может исчисляться десятками миллиардов.

Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Норильске и на Таймыре из-за крупного разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Около 20 тысяч тонн дизельного топлива вылилось из резервуаров «Норильско-Таймырской энергетической компании» днем 29 мая. В место разлива въехал автомобиль, что спровоцировало возгорание, передает finanz.ru.

Причиной инцидента, вероятно, стала ветхость хранилищ. Резервуар получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе заполярного филиала компании «Норникеля».

Горючее уже попало в водоемы - его обнаружили в реказ Дальдыкан и Амбарная, пишут эксперты WWF Russia, добавляя, что нефтепродукты будут двигаться далее по реке и достигнут озера Пясино.

Озеро расположено в 20 км от Норильска, и сейчас главное не допустить попадание топлива в этот водоем, заявил Цыкалов. Газоспасательная служба устанавливает в районе устья реки Амбарки боны для сбора нефтепродуктов.

По словам Цыкалова, ущерб, нанесенный разливом, может исчисляться десятками миллиардов рублей. Специализированная организация проводила осмотр и ремонт емкостей для топлива и выдала соответствующее заключение. «Поэтому здесь вопросы не только к компании, которая допустила, но и к тем компаниям, которые по договору обслуживают», - подчеркнул Цыкалов.

Сотрудники Заполярного филиала «Норникеля» и НТЭК (дочка «Норникеля») ведут работы по ликвидации последствий разлива, однако собрать на месте удалось лишь 100 тонн горючего, то есть 0,5% от объема разлива. На место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска.

По факту разлива возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края. В местное управление Росприроднадзора направлено требование о внеплановой проверке в отношении АО «НТЭК».

«Установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ - загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами (дизельным топливом) при их ненадлежащем хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде», - сообщили в прокуратуре.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе, а дизельное топливо используется как резервный источник.


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