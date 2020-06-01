Фотофакт: Очередь за свободой в Глубоком 1.06.2020, 16:55

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Сегодня в Глубоком собирают подписи за Светлану Тихановскую.

Сегодня в Глубоком собирают подписи за Светлану Тихановскую. На площади перед райисполкомом образовалась очередь из желающих оставить свою подпись.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

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