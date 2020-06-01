Кыргызстан намерен принудительно вернуть из Беларуси в страну беглого экс-президента Бакиева 15 1.06.2020, 17:25

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Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Бакиев, его родственники и члены «ближнего круга» бежали из страны после «Апрельской революции».

Генеральная прокуратура Кыргызстана ведет работу по принудительному возвращению в страну бывшего президента республики Курманбека Бакиева, заочно приговоренного к 30 годам лишения свободы по обвинению в соучастии в массовом убийстве, сообщает пресс-служба кыргызского надзорного ведомства в понедельник, передает interfax.by.

"В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Курманбека Бакиева, его братьев Жаныбека (Жаныш), Адильбека, Марата, Каныбека, а также его сына Максима", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в отношении Курманбека Бакиева, его родственников и приближенных к нему лиц судами заочно вынесены обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, его родственники и члены "ближнего круга" бежали из страны после "Апрельской революции". 7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Кыргызстана сменилась власть.

Курманбек Бакиев заочно признан виновным в соучастии в организации массового убийства. В 2016 году суд в Киргизии изменил ему ранее вынесенный приговор к пожизненному лишению свободы на 30-летний тюремный срок. Его брат Жаныш Бакиев приговорен к пожизненному заключению.

Кыргызстан добивается от Беларуси выдачи Бакиева в течение последних лет, белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.

По неофициальным данным, в Беларуси также находится старший сын экс-президента Кыргызстана Марат Бакиев, который до апреля 2010 года занимал высокий пост в киргизской спецслужбе. Он был осужден за участие в подавлении демонстрации 7 апреля 2010 года. Суд заочно приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Второй сын Курманбека Бакиева Максим заочно приговорен в Кыргызстане к пожизненному сроку лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании нелегальных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, в настоящее время проживает в Лондоне.