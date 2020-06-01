Ученые проверили, спасут ли собаки хозяев в трудной ситуации 1.06.2020, 17:32

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При условии, что это им под силу.

Психологи из Аризонского университета провели экспериментальное исследование, чтобы понять, готовы ли собаки помочь своему хозяину, оказавшемуся в трудном положении, и какая мотивация стоит за этой помощью, пишет «Популярная механика».

В эксперименте участвовало 60 домашних собак, которые должны были попытаться в течение двух минут освободить своего хозяина, находившегося в ящике и громко звавшего на помощь. При этом, по условиям эксперимента, озвучивать свои страдания хозяин должен был в максимально реалистичной манере, но не называя кличку собаки, чтобы не давать животному лишних побуждающих стимулов.

Кроме того, собаки должны были выполнить два контрольных задания: достать из того же ящика еду, и точно так же освободить хозяина, но уже не кричащего о помощи, а спокойно читающего в ящике журнал.

В результате 20 собак освободили хозяина при выполнении основного задания, 19 смогли достать еду, а 16 — открыли ящик в котором хозяин спокойно читал. Кроме того, выяснилось, что собаки, которые уже поняли, как открывается ящик, с каждым новым заданием спасают зовущего на помощь хозяина все быстрее, но когда он просто сидит и читает, скорость выполнения задания не увеличивается.

Стресс, который симулировал хозяин в основном задании явно передавался животным, и авторы исследования предполагают, что именно он был основной мотивацией для собаки, хотя допускают также и влияние ситуации разделения с хозяином. Тот факт, что не все животные выполнили задание, ученые объясняют не нежеланием спасти хозяина, а неспособностью открыть ящик — подавляющие большинство собак, которые смогли достать еду, справились также и с основным заданием.

Основной вывод, к которому приходят психологи — у собак присутствует высокая мотивация спасти находящегося в беде хозяина, и эмоциональное вознаграждение для животного в данном случае определенно не меньше, чем при получении еды.