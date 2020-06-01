В Кобрине проходит пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую 1 1.06.2020, 17:42

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Местные жители активно оставляют подписи против Лукашенко.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Кобрин. Пикет в поддержку Сергея и Светланы Тихановских», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

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