В Кобрине проходит пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

В Кобрине проходит пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую1
- 1.06.2020, 17:42
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Местные жители активно оставляют подписи против Лукашенко.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Кобрин. Пикет в поддержку Сергея и Светланы Тихановских», - говорится в сообщении телеграм-канала.
Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.
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