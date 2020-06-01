Российские регионы встречают кризис с пустой казной 1 1.06.2020, 18:00

Денег осталось на несколько недель.

Почти половина российских регионов встречают коронавирусный кризис в экономике, имея близкие к нулю запасы денег на бюджетных счетах, пишет finanz.ru.

У 37 из 85 субъектов РФ остатки средств в кассе, на банковских депозитах и счетах в казначействе РФ, составляют менее 5% от их налоговых и неналоговых доходов за 2019 год, сообщают в обзоре в понедельник аналитики АКРА.

У 43% регионов «денежная подушка» покрывает меньше месяца бюджетных расходов, а у каждого седьмого ее хватит меньше, чем на неделю. Это 15 субъектов, у которых резервы составляют менее 1% от всех доходов прошлого года.

У 14 регионов казна практически пуста: остатки на счетах покрывают меньше 5% расходов за месяц. То есть, по сути, есть деньги на один-два дня.

Наиболее благополучная ситуация предсказуемо - в регионах нефте- и газодобычи, а также в Москве. У Ямало-Ненецекого АО, Тюменской области и в столичном бюджете есть резервы на 5-6 месяцев расходов.

2-3 месяца на «денежной подушке» могут продержаться ХМАО-Югра, Тверская область, республика Башкортостан, Ленинградская, Вологодская и Калужская области, а также Приморский край.

Бюджеты регионов наполняются за счет НДФЛ, который просел на фоне режима нерабочих дней, а также частью налога на прибыль. В 24 субъектах в апреле доходы «посыпались на треть, кое-где - в два раза», говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

По прогнозу ВШЭ, за год региональные бюджеты недосчитаются 1,3 триллиона рублей, или каждого десятого рубля своих налоговых доходов.

Дефицит региональных бюджетов в 2020 году будет рекордным за 20 лет - до 9% совокупных доходов, оценивают аналитики S&P. Значительное сокращение коснется налога на прибыль организаций, налога на доходы физлиц и на имущество, в то время, как расходы регионов продолжат расти - на социальную политику и национальные проекты, останавливать которые не позволяет федеральный центр.

«Хуже всего ситуация у регионов нефтяной, газовой, металлургической промышленности. У них очень плохая конъюнктура на мировых рынках. Падает налог на прибыль. А это основной налог для этих регионов. НДФЛ в апреле падал почти везде», - рассказывает Зубаревич.

Москва выделила 200 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов и обещает еще 100 млрд. «Но раздача пряников в России ведется не всегда по прозрачным критериям, - напоминает Зубаревич. - Уже сейчас известно, что больше всех дали Татарстану: 13 млрд рублей. Просадка там действительно серьезная. Основной источник доходов бюджета - Татнефть. Это нефтедобывающий регион, по апрелю доходы бюджета там просели примерно на треть».

Дополнительные трансферты из федерального бюджета и реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных потребностей регионов, предупреждают в S&P. Латать «дыры» губернаторам придется за счет долга, размер которого, по прогнозу агентства, вырастет до 30% доходов субъектов к 2022 году.

«Сейчас субъекты федерации зажаты довольно жесткими правилами в части заимствований. Те, у кого большой долг, не могут выходить на коммерческие банки. Те, у кого бюджетные кредиты, должны выполнять правила», - напоминает Зубаревич.

Но эту «узду» придется ослаблять, уверена она: следствием будет рост долговой нагрузки как минимум на 20%, или 480 млрд рублей.