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Активиста «Европейской Беларуси» арестовали на 15 суток

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  • 1.06.2020, 18:27
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Активиста «Европейской Беларуси» арестовали на 15 суток
фото: «Европейская Беларусь»

Процесс над Андреем Войничем прошел в закрытом режиме.

Суд Первомайского района осудил блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича на 15 суток ареста, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Процесс прошел в закрытом режиме, родственникам сутки не сообщали, где находится задержанный и в чем его обвиняют.

Напомним, что за выходные в Беларуси задержали более 50 активистов и членов инициативных групп.


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