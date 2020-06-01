Активиста «Европейской Беларуси» арестовали на 15 суток

Активиста «Европейской Беларуси» арестовали на 15 суток5
- 1.06.2020, 18:27
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Процесс над Андреем Войничем прошел в закрытом режиме.
Суд Первомайского района осудил блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича на 15 суток ареста, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Процесс прошел в закрытом режиме, родственникам сутки не сообщали, где находится задержанный и в чем его обвиняют.
Напомним, что за выходные в Беларуси задержали более 50 активистов и членов инициативных групп.