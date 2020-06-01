закрыть
1 июня 2020, понедельник, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

OCCRP: Дети экс-министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне

4
  • 1.06.2020, 18:37
  • 2,943
OCCRP: Дети экс-министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне
Эльдар Махмудов
фото: currenttime.tv

Расследование журналистов.

Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International, передает «Настоящее время».

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании). Журналисты проанализировали эти данные и обнаружили среди клиентов бывшего азербайджанского чиновника.

По данным журналистов, недвижимость и активы зарегистрированы на сына и дочь бывшего министра: Анара и Наргиз Махмудовых.

Юрист семьи заявил OCCRP, что деньги, на которые была куплена недвижимость и основан бизнес, им достались от предка по имени Аслан Ашуров, который жил еще в XIX веке, а часть из средств – семейные накопления.

Журналисты попытались отыскать в родословной семьи Ашурова, но им этого не удалось, так же, как и не удалось найти подтверждения состоятельности Махмудова до его вступления в должность в 1990-х. В официальной биографии бывшего министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи, а в 1990-х Махмудов в банковских декларациях указывал, что эти деньги он заработал сам.

Из внутренних документов банка следует, что еще в 2016 году специалист по комплаенсу разослал отчет, в котором ставилась под сомнение законность определенных транзакций, а также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, которая принадлежит Махмудовым. Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование – неизвестно.

Эльдар Махмудов в 1980-1990-х работал в Министерстве внутренних дел в отделе по борьбе с организованной преступностью. Он также работал в подразделениях по борьбе с наркотиками и экономическими преступлениями. В 2004 году его назначили главой Министерства национальной безопасности, но в 2015 году президент Ильхам Алиев отправил его в отставку.

Одной из версий отставки Махмудова является то, что он возглавлял преступную группу, состоявшую из нескольких сотрудников МНБ, которая занималась шантажом и рэкетом предпринимателей, которые совершили какие-либо преступления. Деятельность Махмудова давно попала в поле зрения следователей: по некоторым данным, они получили с предпринимателей миллионы манатов.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков