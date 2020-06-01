Впечатляющий фоторепортаж со вчерашних предвыборных пикетов в Витебске 3 1.06.2020, 19:10

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фото с сайта: vitebsk.cc

В воскресенье витебчане стояли в огромных очередях, чтобы подписаться против Лукашенко.

31 мая, в воскресенье, в центре Витебска выстроилась длинная очередь — это жители города собрались, чтобы поставить свои подписи за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси, альтернативных Лукашенко, пишет сайт news.vitebsk.cc.

Здесь, у подножия пирамиды торгового центра «Марко-Сити» стояли пикеты Светланы Тихановской, чуть поодаль, у Синего дома разместился пикет Виктора Бабарико.

фото с сайта: vitebsk.cc

Еще доя появления на площадке сборщиков подписей к месту пикетов начала выстраиваться очередь. В 12:00 она растянулась от скульптуры льва и до южной стены здания «БПС-Банка».

фото с сайта: vitebsk.cc

В этот время появился один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец со звукоусиливающей аппаратурой. Позади пикетов сборщиков подписей образовалась своеобразная зона активности, где все время кто-то выступал. Причем доступ к микрофону мог получить любой желающий.

фото с сайта: vitebsk.cc

Основная масса людей шла подписываться за Светлану Тихановскую. Впрочем сборщики за других желающих стать кандидатами в президенты тоже не скучали и у их столиков не было пусто.

фото с сайта: vitebsk.cc

фото с сайта: vitebsk.cc

фото с сайта: vitebsk.cc

фото с сайта: vitebsk.cc

Многие оставляли подписи сразу за несколько человек. В ожидании возможности поставить свой автограф люди, собравшиеся в очередях, вели горячие дебаты о политической ситуации в Беларуси.

Сколько людей прошло через сборщиков подписей оценить трудно, в 13:00 на площадке перед пирамидой и в очереди вдоль улицы Ленина находилось одномоментно сотни человек. Свою поддержку собравшимся высказывали и водители проезжающих мимо автомобилей, которые сигналили.

фото с сайта: vitebsk.cc

фото с сайта: vitebsk.cc

фото с сайта: vitebsk.cc