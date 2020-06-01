В Украине создадут министерство по развитию космической отрасли 3 1.06.2020, 19:40

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В стране планируют реформы оборонно-промышленного комплекса.

В Украине в рамках проведения реформы оборонно-промышленного комплекса будет создано профильное министерство развития стратегических технологий и инноваций, которое среди прочих задач будет заниматься вопросами развития космической отрасли. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что реформа ОПК станет самой масштабной за последнее десятилетие.

"По словам А. Данилова, на первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого будет отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли", — передаёт пресс-служба ведомства.

По мнению Данилова, изменение подхода к управлению ОПК должно решить проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, а именно отсутствие профильного координирующего органа.