Фотофакт: «Стоп таракан!» в Пинске
- 1.06.2020, 19:43
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Сегодня в Пинске собирают подписи за Светлану Тихановскую.
Прямо сейчас в Пинске проходит легальный пикет в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.
Фотографии с пикета опубликовал телеграм-канал «Баста».
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