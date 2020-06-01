Фотофакт: «Стоп таракан!» в Пинске 1.06.2020, 19:43

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фото: svaboda.org (rfe/rl)

Сегодня в Пинске собирают подписи за Светлану Тихановскую.

Прямо сейчас в Пинске проходит легальный пикет в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.

Фотографии с пикета опубликовал телеграм-канал «Баста».

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

фото: charter97.org

фото: charter97.org

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

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