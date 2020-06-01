Прокуратура Молдовы требует ареста 7,7 миллионов евро олигарха Плахотнюка 1.06.2020, 19:55

Влад Плахотнюк

Имущество олигарха было приобретено на деньги, незаконно выведенные из банковской системы Молдовы.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы обжаловала решение суда, который частично удовлетворил ее запрос на арест состояния Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В Молдове прокуроры требуют ареста всего имущества бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка за рубежом на общую сумму 7,7 млн евро. 1 июня Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда сектора Чеканы, который принял только один из шести запросов прокуроров на арест имущества Плахотнюка.

29 мая суд частично удовлетворил запрос прокуроров, одобрив арест 10 объектов недвижимости в Молдове: 6 квартир и 4 нежилых помещений общей стоимостью 33 млн леев (около 1,6 млн евро).

Кроме них, прокуроры требовали арестовать недвижимость Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, пять авто и яхту, зарегистрированные в Швейцарии, а также четыре автомобиля в Молдове. Общая стоимость этого имущества - около 7,7 млн евро.

Прокуроры утверждают, что имущество приобретено на деньги, незаконно выведенные из банковской системы Молдовы, и приводят доказательства того, что фактическим владельцем этого имущества является Плахотнюк, хотя автомобили и яхта зарегистрированы на других людей.

Напомним, 22 мая суд в Кишиневе выдал второй ордер на арест экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая.

Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании средств и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.

Власти Молдовы подала запрос об экстрадиции Плахотнюка, однако окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.