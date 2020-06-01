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Британия против восстановления G8 с участием России

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  • 1.06.2020, 20:54
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Британия против восстановления G8 с участием России
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Борис Джонсон выступил с заявлением.

Британское правительство не станет поддерживать возвращение России в качестве члена G7, но отмечает, что страна, принимающая саммит, решает, каких лидеров приглашать в качестве гостей. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Reuters (перевод — liga.net).

"Мы рассмотрим детали того, что предлагают США. Принято, что страна, председательствующая в G7, приглашает других лидеров принять участие в качестве гостей саммита", - сказал представитель премьера журналистам.

"Россия была исключена из группы G7 после аннексии Крыма (2014), и нам еще предстоит увидеть свидетельства изменения поведения, которые оправдали бы ее возвращение... Мы не поддержали бы ее повторный прием в качестве члена группы", - сказал пресс-секретарь Джонсона.

24 мая сообщалось, что встречу лидеров стран Большой семерки решили перенести на конец июня.

31 мая президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.


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