Ученые заметили изменения в крови тяжело больных на COVID-19 пациентов 1.06.2020, 21:14

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Концентрация некоторых составляющих крови повышается до нереальных уровней.

Кровь некоторых пациентов, зараженных коронавирусом, становится более густой, чем должна. Это заметили авторы небольшого исследования, которые считают, что это может объяснить появление кровяных сгустков у людей, больных COVID-19, пишет unian.net.

Исследователи из Университета Эмори в Атланте обнаружили связь между коронавирусом и синдромом гипервискозности. В общем, синдром может возникать по целому ряду причин, включая повышение концентрации компонентов кровяной плазмы, таких как красные и белые кровяные тельца, тромбоциты или белки. Или же он может появиться из-за неправильной формы красных кровяных телец.

Сообщение об образовании кровяных сгустков у больных COVID-19 становятся все более распространенными". Они порой касаются даже тех людей, которые получают специальные лекарства, чтобы не допустить появление таких сгустков. Авторы исследования заметили эту закономерность среди пациентов в своем университете. Поэтому решили проверить, почему это происходит.

В исследовании принимали участие 15 тяжело больных на COVID-19 пациентов из отделения интенсивной терапии Университета Эмори. Всем им давали лекарства, которые предотвращали появление кровяных сгустков. Но вискозность плазмы их крови все равно была на 95% выше нормы. У четырех пациентов появились осложнения, связанные с формированием сгустков. В частности, у них наблюдалась легочная эмболия, ограниченное кровоснабжение в конечностях и свертываемости крови из-за проблем с почками. Исследователи обнаружили также заметную зависимость между вискозностью плазмы и уровнем серьезности заболеваемости пациентов.

Ученые говорят, что у тяжело больных пациентов был значительно повышен уровень фибриногена. Это белок, который содержится в плазме крови. Это повторяет предыдущие сообщения о повышении этого вещества у больных COVID-19. Ученые отмечают, что необходимо продолжить исследования, чтобы выявить, какие именно компоненты крови могут вызвать гипервискозность у зараженных коронавирусом.