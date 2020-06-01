закрыть
1 июня 2020, понедельник, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Заболевшая коронавирусом жительница Барановичей 10 дней ожидала госпитализации

3
  • 1.06.2020, 21:35
  • 2,657
Заболевшая коронавирусом жительница Барановичей 10 дней ожидала госпитализации
иллюстрационное фото Reuters

Ее дочь не признавали контактом и отказывались делать тест.

Телеграм-каналу «Баста» написала дочь заболевший коронавирусом жительницы Барановичей, которую не признавали контактом и отказывались делать тест:

- Много писали о том, что в городе происходит нечто страшное, но оценить масштабы трагедии я смогла только столкнувшись с коронавирусом, - пишет она. - Всё началось 7 мая, почти месяц назад, заболела моя мама, которая в этот день должна была отмечать свой юбилей, 60 лет. Она пришла с работы с высокой температурой.

Мама жаловалась на слабость, повышенную температуру и кашель. Лечили ангримаксом и амброксолом и уже 15 мая посчитали, что она здорова и закрыли больничный.

18 мая маме снова стало плохо, поднялась температура. При обращении к врачу и требовании сделать рентген, у неё диагностировали двустороннюю пневмонию и в срочном порядке госпитализировали. 19 мая сделали ПЦР. Результата нет по настоящее время!

Экспресс-тест дал положительный результат ещё в первые дни лечения.

Меня контактом никто так и не признал, но вскоре после госпитализации мамы, у меня стали проявляться первые симптомы, такие как потеря обоняния и вкуса, температура, сухой кашель. Я обратилась к врачу 21 мая, объяснила ситуацию, но в тестировании категорически отказали. Каждые три дня я должна была ездить на приём в поликлинику и продлевать больничный, что я, как человек сознательный, категорически отказывалась делать и вызывала врача на дом.

26 мая я поняла, что нужно что-то делать и добиваться теста, так как меня спокойно могли отправить на работу спустя неделю, поэтому записалась на платное КТ, которое показало пневмонию лёгкой степени с высокой вероятностью коронавируса.

27 мая я показала результаты доктору, которая без угрызений совести отправила меня в поликлинику. Так отвратительно я себя не чувствовала никогда, два часа я простояла в очереди к заведующей терапии, чтобы взять направление на экспресс-тест со здоровыми людьми, среди которых было много пожилых. И вот, сегодня, 1 июня мне наконец-то сделали тест, который оказался положительным.

Происходит полнейшее бездействие со стороны санитарной службы, которые должны были как только госпитализировали маму, обратить внимание на меня. Всем, к сожалению, было плевать. Только подумайте, сколько же таких, как я спокойно гуляет по городу, ходит на работу, контактирует с вами ежедневно? Не все будут добровольно сидеть дома, ведь «никто не запрещал».

Обходите стороной медицинские учреждения и вообще, по возможности, оставайтесь дома и не болейте!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков