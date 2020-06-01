Заболевшая коронавирусом жительница Барановичей 10 дней ожидала госпитализации 3 1.06.2020, 21:35

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иллюстрационное фото Reuters

Ее дочь не признавали контактом и отказывались делать тест.

Телеграм-каналу «Баста» написала дочь заболевший коронавирусом жительницы Барановичей, которую не признавали контактом и отказывались делать тест:

- Много писали о том, что в городе происходит нечто страшное, но оценить масштабы трагедии я смогла только столкнувшись с коронавирусом, - пишет она. - Всё началось 7 мая, почти месяц назад, заболела моя мама, которая в этот день должна была отмечать свой юбилей, 60 лет. Она пришла с работы с высокой температурой.

Мама жаловалась на слабость, повышенную температуру и кашель. Лечили ангримаксом и амброксолом и уже 15 мая посчитали, что она здорова и закрыли больничный.

18 мая маме снова стало плохо, поднялась температура. При обращении к врачу и требовании сделать рентген, у неё диагностировали двустороннюю пневмонию и в срочном порядке госпитализировали. 19 мая сделали ПЦР. Результата нет по настоящее время!

Экспресс-тест дал положительный результат ещё в первые дни лечения.

Меня контактом никто так и не признал, но вскоре после госпитализации мамы, у меня стали проявляться первые симптомы, такие как потеря обоняния и вкуса, температура, сухой кашель. Я обратилась к врачу 21 мая, объяснила ситуацию, но в тестировании категорически отказали. Каждые три дня я должна была ездить на приём в поликлинику и продлевать больничный, что я, как человек сознательный, категорически отказывалась делать и вызывала врача на дом.

26 мая я поняла, что нужно что-то делать и добиваться теста, так как меня спокойно могли отправить на работу спустя неделю, поэтому записалась на платное КТ, которое показало пневмонию лёгкой степени с высокой вероятностью коронавируса.

27 мая я показала результаты доктору, которая без угрызений совести отправила меня в поликлинику. Так отвратительно я себя не чувствовала никогда, два часа я простояла в очереди к заведующей терапии, чтобы взять направление на экспресс-тест со здоровыми людьми, среди которых было много пожилых. И вот, сегодня, 1 июня мне наконец-то сделали тест, который оказался положительным.

Происходит полнейшее бездействие со стороны санитарной службы, которые должны были как только госпитализировали маму, обратить внимание на меня. Всем, к сожалению, было плевать. Только подумайте, сколько же таких, как я спокойно гуляет по городу, ходит на работу, контактирует с вами ежедневно? Не все будут добровольно сидеть дома, ведь «никто не запрещал».

Обходите стороной медицинские учреждения и вообще, по возможности, оставайтесь дома и не болейте!

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