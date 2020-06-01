Британский телеканал BBC снял сериал о Скрипалях 1.06.2020, 21:45

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Стоп-кадр трейлера мини-сериала

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ekoW6g_wg7A

Премьера первой из трех серий «Отравления в Солсбери» состоится уже в июне.

Британский телеканал BBC One снял сериал под названием «Отравления в Солсбери», сюжет которого основан на покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Польское радио».

Создатели сериала позиционируют свою работу как «историю о реакции обычных людей на кризис на пороге их домов, основанной на реальных событиях».

Сегодня, 1 июня, телеканал представил официальный трейлер мини-сериала. Премьера первой из трех серий состоится в эфире BBC One уже 14 июня.

Напомним, экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль агент и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей сотрудников российской разведки Анатолия Чепигу, Александра Мишкина и Дениса Сергеева.