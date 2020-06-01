Как за несколько минут белорусы собрали деньги на штраф велосипедисту с Комаровки 17 1.06.2020, 21:59

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фото: gazetaby.com

В воскресенье во время легального пикета Тихановской Евгений Гормаша вступился за автомобилистов перед гаишниками.

Евгения Гормаша обвиняли в том, что он «ругался матом» и «плевал в гаишника». Сегодня его оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей), пишет «Салідарнасць».

Евгений Гормаш — тот самый велосипедист, которого в воскресенье задержали на Комаровке во время легального пикета Светланы Тихановской.

— Я лишь кричал «Позор» и «Стыдоба» (то же самое, только на белорусском языке) сотруднику ГАИ. Других нарушений я не совершал, — написал Евгений на краудфандинговой площадке molamola.by.

В отношении Гормаша составили три протокола: «мелкое хулиганство»; «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»; «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

— По идее в протоколе должны были описать инцидент с ГАИ, но никто не удосужился и написали всякую чушь в виде «оскорблял прохожих», «ругался матом», «относился неуважительно к гражданам». Массовые мероприятия взялись с потолка. Неповиновение было естественным, когда не понимаешь за что тебя волокут.

За считанные минуты неравнодушные белорусы собрали 2455 рублей. Эта сумма превышает размер штрафа, поэтому Евгений Гормаш решил передать остаток пострадавшим активистам «Страны для Жизни». Он поблагодарил всех, кто помог ему.

Напомним, 31 мая во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской возле Комаровки в столице собралась огромная очередь. Водители проезжавших там автомобилей поддерживали сигналами этих людей.

Сотрудники ГАИ останавливали машины и штрафовали водителей. Гормаш возмутился такими их действиями и крикнул "Позор!". Двое гаишников попытались его задержать, но несколько женщин молодого человека "отбили". Позже выяснилось, что Гормаша задержали люди в штатском возле его дома, забрали в микроавтобус вместе с велосипедом.