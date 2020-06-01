В Логойском районе COVID-19 выявили у водителя школьного автобуса 1.06.2020, 22:22

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Логозинская средняя школа

фото: kalachi.schools.by

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в деревнях Гайна и Логоза, откуда детей возят в школу в агрогородок Калачи.

Коронавирус подтвердился у водителя школьного автобуса Калачёвской средней школы в Логойском районе, передает «Еврорадио».

— 16 мая я повёз детей на консультацию в Логойск, а 19-го у меня уже поднялась температура. В субботу, 23 мая, ещё раз отвёз детей из деревни Логоза. Потом обратился к врачу, мне сделали снимок лёгких, оказалось — воспаление. Сказали, что если температура будет повышаться, то вызвать врача, — рассказывает Станислав Борткевич. — Чуть позже у меня появилась высокая температура — 39,2. Пытался сбивать, но ничего не помогало. А уже в пятницу мне звонят и сообщают, что подтвердился тест на коронавирус. Лежу в больнице, самочувствие сейчас нормальное, но пропал аппетит.

Водитель говорит, что перед каждым выездом обрабатывал автобус дезинфицирующими средствами. Не помогло.

— Заразился я, скорее всего, от школьников из Логозы, когда их перевозил: в Логозе сейчас вирус. Когда был на приёме у врача, то женщины рассказывали, что там вся деревня заражена, — продолжает Станислав Казимирович.

Журналисты дозвонились в Гайненский сельский исполком, к которому относится деревня Логоза. Вот, что сказал председатель Андрей Свибович:

— В Гайне у нас действительно очаг. Плюс Логоза — то же самое. Мы сами сидим как на иголках, — рассказывает Свибович. — Почему так получилось? Наш инвестор — Минский тракторный завод. Бухгалтерия постоянно ездила на тракторный завод, а там закрывали даже целые отделы на дезинфекцию, и поэтому, наверное, что-то привезли и сюда. Руководитель наш, два агронома, мастер леса из Красносельского лесничества, водитель автобуса — все они лежат в больнице. Механизатора отправляют на самоизоляцию…

Минский тракторный завод сейчас работает — на днях на предприятии побывал Лукашенко.