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О методах «Саши три процента»

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  • 1.06.2020, 22:45
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О методах «Саши три процента»
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Лукашенко боится остаться без подписей.

Директор минской средней школы №191 шантажирует учителей непродлением контракта и требует поставит подпись за «Сашу три процента». Паспортные данные родителей, которые есть у администрации, используются без их согласия, пишет телеграм-канал «Баста».

- Директор средней школы №191 города Минска Пинчук заставляет педагогов под угрозой непродления контракта и невозможностью в дальнейшем трудоустроиться в другие школы ставить свою подпись за Лукашенко, - пишет читатель. - В школе есть паспортные данные данные многих родителей, дети которых посещают платные кружки. Эти данные также заносят в ведомости по выдвижению диктатора. Директор школы Пинчук совершает преступление.

Завтра директор хочет согнать два класса учеников и учителей, многие из которых болеют, в спортивный зал для проведения экзамена. Это настоящий геноцид и уничтожение людей.

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