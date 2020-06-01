О методах «Саши три процента» 5 1.06.2020, 22:45

2,856

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Лукашенко боится остаться без подписей.

Директор минской средней школы №191 шантажирует учителей непродлением контракта и требует поставит подпись за «Сашу три процента». Паспортные данные родителей, которые есть у администрации, используются без их согласия, пишет телеграм-канал «Баста».

- Директор средней школы №191 города Минска Пинчук заставляет педагогов под угрозой непродления контракта и невозможностью в дальнейшем трудоустроиться в другие школы ставить свою подпись за Лукашенко, - пишет читатель. - В школе есть паспортные данные данные многих родителей, дети которых посещают платные кружки. Эти данные также заносят в ведомости по выдвижению диктатора. Директор школы Пинчук совершает преступление.

Завтра директор хочет согнать два класса учеников и учителей, многие из которых болеют, в спортивный зал для проведения экзамена. Это настоящий геноцид и уничтожение людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.