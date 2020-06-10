Полина Шарендо: «Таракана» может скрутить и выдать народу его же окружение 15 10.06.2020, 7:40

11,999

ФОТО: T.ME/BELAMOVA

Уже были первые «звоночки».

Об этом в интервью Charter97.org заявила брестская активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, комментируя события последних дней в стране.

- Во время парламентской кампании в конце прошлого года вы поразили многих своей смелостью, четко сказав по центральному телевидению: Лукашенко должен уйти. Насколько сейчас мы стали ближе к этой цели?

- Настроения, которые мы видим сейчас, назревали в народе уже давно. Даже когда мы собирали в 2010 году подписи за Андрея Санникова, люди подходили к пикетам со словами, что Лукашенко должен уйти и пусть будет «кто угодно, только не он».

За десять лет ситуация настолько созрела, что это уже говорят не сотни тысяч, а миллионы белорусов. Если брать шире, в историческом контексте, требование ухода Лукашенко и ненависть к нему - это исторический феномен. Потому что раньше в нашей стране все были поделены: кто-то за «белых», кто-то за «красных», кто-то католик, кто-то протестант. Сейчас ненависть к режиму объединила всех: богатых и бедных, «левых» и «правых», людей разных взглядов.

Единственное достижение Лукашенко за все его правление в том, что когда он был главой колхоза, его ненавидели десятки человек, а сейчас - миллионы.

«Саша 3%» - это его заслуженное прозвище. Хотя на самом деле эта цифра уже может быть ближе к 0,3%. Сейчас уже нет людей, которые, будучи в здравом уме, поддерживали бы его власть.

Ситуация в нашей стране на сегодняшний день близка к революционной. Все, кого я знаю, задаются только одним вопросом: когда и куда приходить, чтобы достичь своей цели – ухода Лукашенко. Люди спят и видят, когда это уже все закончится.

Сегодня мы видим, как наши лучшие национальные качества выходят на авансцену. Как будто возродился генофонд наших предков и к людям вернулась смелость, активность и гордость нашей шляхты. По-моему, сейчас происходит стремительная эволюция белорусского народа, возвращение к нему качеств европейской нации - в первую очередь, чувства справедливости.

Люди осознали свое право на перемены и свое желание раз и навсегда покончить с этим режимом.

- Что говорят брестчане на пикетах за кандидатов протеста? Чем «настроение улицы» отличается от прошлых лет?

- Все поменялось кардинально. Конечно, Брест был на слуху у всей страны и в 2017 году, во время маршей «тунеядцев», и позже, во время протестов против аккумуляторного завода.

Но сейчас ситуация разворачивается с поразительной скоростью. Уже нет тех осторожных разговоров - мол, надо «действовать в рамках законодательства». Нет наивных ожиданий, что чиновникам на местах может «стать стыдно», что прокуратура или другие органы «отреагируют». Люди увидели, что имеют дело с незаконным режимом, с настоящей мафией: нет ни прокуратуры, ни судов, а только организованная преступная группировка во главе с Лукашенко.

И у них сейчас нет иллюзий, что помочь могут какие-то косметические меры, все жаждут только одного: смены власти.

В начале 2020 года, я помню, были ощущения, что этот год будет решающим для Беларуси. Сейчас они подтверждаются. Люди готовы сменить власть уже в этом году. Они внутренне созрели и понимают, что дальше откладывать нельзя. При этом для многих ясно, что мало просто проголосовать на «выборах», что это более сложный процесс. Но люди готовы выходить и добиваться перемен.

- И как, по вашему мнению, можно добиться перемен?

- Как политик и активист, я думаю, что должен быть некий алгоритм. Во-первых, мы должны добиваться, что эти выборы прошли без участия таких государственных преступников, как Лукашенко и Ермошина. А добиться этого можно только выдвинув единственно понятный им аргумент - протесты на улице. Улица - это наше легальное и законное средство в ситуации, когда власть в стране захватили такие наглые узурпаторы.

Людей все больше злят и возмущают заявления этих двух персонажей. Практически все уже согласны с тем, что в нашей ситуации улица и Площадь – полностью законные методы. Это не бунт, не «майдан» в том смысле, как о нем говорит Лукашенко, а возвращение справедливости.

Во-вторых, мы должны бороться за освобождение лидеров протестов - народного блогера Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других. В истории много примеров, когда таких людей освобождали не те, кто их сажал, а толпа людей, которая просто приходила и «разрушала стены тюрьмы», как поется в известной песне, ставшей гимном сегодняшних протестов. Я не исключаю, что будет и такой вариант, когда революционный народ просто вырвет двери их камер и на плечах вынесет своих лидеров из тюрьмы. То, что стало возможным в истории других стран, полностью реально и в Беларуси.

В-третьих, нужно работать на международном уровне и объяснять, что происходит в Беларуси. Европа сейчас не должна закрывать глаза и не делать в 550-й раз одни лишь высказывания об «обеспокоенности ситуацией». Нужно требовать твердости от европейских правительств по отношению к белорусскому режиму.

- В областных центрах социальная дистанция короче, чем в Минске, и активистам часто становится известно о настроениях среди местных властей. Доходят ли до вас сведения о том, что творится по ту сторону баррикад?

- Знаете, есть определенная, очень небольшая, группа людей, которая будет идти за Лукашенко до конца. Они уже просто повязаны с диктатором серьезными преступлениями.

А вот среднее звено уже сейчас заняло выжидательную позицию. Чиновники средней руки будет исходить из ситуации. Они будут наблюдать, на чью сторону качнется маятник. При этом важное значение имеет то, что они действительно могут саботировать какие-то самые безумные и одиозные приказы сверху.

Здесь, в Бресте, мы часто видим, как представители среднего и низшего звена власти, не афишируя этого, приходят на встречи с инициативными группами и ставят подписи за кандидатов протеста.

- То есть, они действительно приходят на пикеты Светланы Тихановской, из-за которых так нервничает Лукашенко?

- Да, так и есть. Я не говорю, что они приходят туда массово, но собираются на пикетах своими группками, стоят, обсуждают, присматриваются и некоторые подписываются.

Нам известно, что в их головах уже происходит «разброд и шатание», а в кулуарах ведутся разговоры, как будет развиваться ситуация и что им делать. Если за ними нет каких-то серьезных преступлений и есть какая-то легальная собственность, то они тоже заинтересованы в уходе Лукашенко.

Думаю, что многие из них готовы выслушать предложение: если вы встанете на сторону народа, не будете выполнять преступные приказы, то не будете и сидеть в тюрьме вместе с Лукашенко. По-моему, имеет смысл делать им подобные предложения и они к нему уже готовы.

Не будем забывать, что Лукашенко - вертухай и по призванию, и по своему мировоззрению. Он построил в Беларуси наполовину тюрьму, наполовину колхоз. Все его заявления и действия - это признаки поведения вертухая, который чувствует близость конца - своего и своих преступлений.

В мировой истории есть множество примеров, когда такие злобные вертухаи бывали загнаны в угол и при этом хотели потянуть за собой в пропасть и свое окружение - а окружение просто обезоруживало их и выдавало людям. И этого «таракана» может скрутить и выдать народу его же окружение.

В этой связи хочу напомнить, что уже были первые «звоночки» из Брестской области о том, что офицеры в армии готовы быть на стороне народа. Об этом в частности, заявили военные на пикете за Светлану Тихановскую в Лунинце.

Это симптоматично, потому что люди видят, что ситуация в стране подходит к краю, к развязке. Беларусь - не такое большое государство, у нас живет не так уж и много людей и многие друг друга знают. И всех тех же военных военных - много чьих-то братьев, сыновей, мужей. Их знают соседи в родных деревнях и городах, они на виду и будут ориентироваться на мнение родственников и земляков.

Сейчас у всех нормальных людей в Беларуси одна идея – избавиться от этого даже не таракана, а энцефалитного клеща, который впился в тело нашей страны.

Все понимают, что это процесс не одного дня. Нам нужно набраться мужественности, сил и понять, что этим летом нам нужно «дожать» власть Лукашенко и преломить ситуацию. Чем-то пожертвовать: не поехать в отпуск, не поехать на дачу, потому что если мы дадим слабину, то эти тараканы и лощеные бандиты снова расплодятся по всей Беларуси.

Мы должны правильно распорядиться своим временем, выйти на Площадь и стоять столько, сколько будет нужно, пока не обретем свободу. Мы должны понимать, что свобода, как и любовь - Божий дар. И получить этот дар свободы.