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МВФ одобрил кредит Украине на сумму в $5 миллиардов

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  • 10.06.2020, 7:42
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МВФ одобрил кредит Украине на сумму в $5 миллиардов

Информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу кредитования stand-by на сумму в пять миллиардов долларов, сообщает nv.ua.

«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сообщили в МВФ.

Сообщается, что первый транш, который поступит в Украину в ближайшее время, составит 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги поступят в течении 18 месяцев четырьмя платежами.

Данную информацию подтвердил также президент Украины Владимир Зеленский.

«Первый транш от МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем ожидалось ранее», — сообщил президент.

21 мая представители МВФ и представители украинской власти достигли соглашения (staff level agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 млрд.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года Украина получит от МВФ два транша на $3,5 млрд.


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