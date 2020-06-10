МВФ одобрил кредит Украине на сумму в $5 миллиардов 3 10.06.2020, 7:42

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Информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу кредитования stand-by на сумму в пять миллиардов долларов, сообщает nv.ua.

«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сообщили в МВФ.

Сообщается, что первый транш, который поступит в Украину в ближайшее время, составит 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги поступят в течении 18 месяцев четырьмя платежами.

Данную информацию подтвердил также президент Украины Владимир Зеленский.

«Первый транш от МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем ожидалось ранее», — сообщил президент.

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $2.1 bln from @IMFNews. That's $200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by #COVID19. The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

21 мая представители МВФ и представители украинской власти достигли соглашения (staff level agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 млрд.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года Украина получит от МВФ два транша на $3,5 млрд.