«Образумьте их»: белорус возмутился сводками Минздрава о COVID-19 8 10.06.2020, 7:55

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «НАША НІВА»

Житель Рогачева решил поставить на место чиновников от медицины.

Белорус Валерий Малиновский из Рогачева (Гомельская область) возмущен, что в Беларуси текст сводок о COVID-19, где приводятся данные об умерших, изо дня в день повторяется в формулировке, унижающей людей с хроническими заболеваниями. Он считает, что выражения в официальном тексте Минздрава должны быть более гуманными, не нужно говорить постоянно о том, что умирают люди только «с хроническими заболеваниями», пишет kurjer.info.

«Как читать такое: «За период распространения инфекции столько-то умерло с рядом хронических заболеваний…», — сказал Валерий в своем обращении в редакцию „Кур'ера“. — Они желают кому-то там угодить и что-то сгладить? Почему не хотят подумать о тех людях, которые имеют хронические заболевания?

Люди это читают, и, когда окажутся в больнице, им психологически в разы сложнее будут переносить свое положение. Я беспокоюсь за своих родных, которые имеют хронические заболевания. А у нас в стране редко у кого их нет.

Я сам имею ряд хронических болезней, инвалидность и каждый раз испытываю стресс и негативные эмоции, страх за себя и близких людей. Я ставлю себя на место тех людей, которые оказались с положительным диагнозом и массой хронических болезней. После таких сообщений у них паника.

Разве правильно писать так? Вот я бы написал: «За весь период распространения столько-то человек не стало. Минздрав приносит соболезнования и заверяет граждан, что все делается для того, чтобы последствия от этой инфекции свести к минимуму».

Нормальные люди пишут так и думают так. Это по-человечески будет. Помогите, образумьте их, а то получается, что здоровые выживут, а вы — как хотите.

Я звонил в Минздрав, на субботние «прямые линии» и просил их говорить по-другому. Но мне ответили, что это только моя точка зрения. Но думаю, что я не одинок в таком мнении. Так же считают мои родные и знакомые. Это не моя личная, а гражданская точка зрения».