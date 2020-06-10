Жители Ганцевичей: Надоел этот балабол в телевизоре, простые люди пошли за Тихановским 5 10.06.2020, 8:14

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Фото: 1reg.by

Люди требуют уважать их мнение и выбор.

9 июня в Ганцевичах впервые проходил сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской.

Корреспондент издания 1reg.by поговорил с людьми в очереди:

«Верим, что у нас все получится! Стоп таракан!»

«Мы хотим справедливых выборов. Сколько можно слушать этого балабола, его постоянные унижения и оскорбления? Когда Лукашенко выступает по телевизору - я сразу его выключаю! Это все надоело. Он просто боится людей. Кого бы ни выбрали вместо него - будет лучше. Мы хотим сказать свое слово, свое мнение - и нас должны слушать и уважать!»

«За Сергеем Тихановским пошли простые люди, это народный кандидат!»

«Заявлениями Лукашенко должна заниматься прокуратура!»