Жители Ганцевичей: Надоел этот балабол в телевизоре, простые люди пошли за Тихановским

Жители Ганцевичей: Надоел этот балабол в телевизоре, простые люди пошли за Тихановским5
- 10.06.2020, 8:14
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Люди требуют уважать их мнение и выбор.
9 июня в Ганцевичах впервые проходил сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской.
Корреспондент издания 1reg.by поговорил с людьми в очереди:
«Верим, что у нас все получится! Стоп таракан!»
«Мы хотим справедливых выборов. Сколько можно слушать этого балабола, его постоянные унижения и оскорбления? Когда Лукашенко выступает по телевизору - я сразу его выключаю! Это все надоело. Он просто боится людей. Кого бы ни выбрали вместо него - будет лучше. Мы хотим сказать свое слово, свое мнение - и нас должны слушать и уважать!»
«За Сергеем Тихановским пошли простые люди, это народный кандидат!»
«Заявлениями Лукашенко должна заниматься прокуратура!»