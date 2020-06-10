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Власти испугались рассердить белорусских водителей?

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  • 10.06.2020, 8:31
  • 4,139
Власти испугались рассердить белорусских водителей?
Фото: AutoGrodno.by

В Беларуси решили не вводить балльную систему для автомобилистов.

В Беларуси не будет вводиться балльная система для водителей. Новая система не попадет в новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщила замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает myfin.by.

Большинство водителей в ходе общественного обсуждения высказались против этого нововведения.

Ольга Чуприс рассказала, что за нововведение, которое ранее было предложено Госавтоинспекцией, высказались только около 30% участников общественного обсуждения. Возможно, после доработки новая система может быть закреплена в последующих кодексах.

Напомним, что предполагалось, что по балльной системе за каждое нарушение ПДД должно было начисляться от 1 до 3 баллов. Нарушителю, который в течение года наберет 15 баллов, грозило бы лишение водительских прав.


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