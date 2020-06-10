No pasaran!: как в Гродно «таракана» прогоняли

No pasaran!: как в Гродно «таракана» прогоняли2
- 10.06.2020, 8:42
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Люди пришли на пикеты в боевом настроении.
7 июня в Гродно проходили пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в ходе текущей избирательной кампании. Подписи за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало собирали на улице Савецкой в центре города.
Ко всем пикетам альтернативных кандидатов стояли очереди, самые большие - к столам инициативной группы Светланы Тихановской.
«Гродненская весна» опубликовала фоторепортаж, который отображает боевое настроение жителей города на пикетах.