No pasaran!: как в Гродно «таракана» прогоняли 2 10.06.2020, 8:42

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Фото: «Гродненская весна»

Люди пришли на пикеты в боевом настроении.

7 июня в Гродно проходили пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в ходе текущей избирательной кампании. Подписи за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало собирали на улице Савецкой в центре города.

Ко всем пикетам альтернативных кандидатов стояли очереди, самые большие - к столам инициативной группы Светланы Тихановской.

«Гродненская весна» опубликовала фоторепортаж, который отображает боевое настроение жителей города на пикетах.