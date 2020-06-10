Новые очаги COVID-19 появились в Минске и Минской области 10.06.2020, 9:06

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

«Скорые» едут к пациентам по «горячим» адресам.

Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Опубликованы фото, как «скорые» едут к пациентам по «горячим» адресам. Гедройца, 18, Герасименко, 22/2, Камайская, 12, Неманская, 66, 68, Слободская, 151, Рафиева, 88.

Новые очаги Covid-19 выявлены также в Минской области. Боровляны, Интернациональная, 35. Клецк, Советская, 85/1. Сеница, Зеленая, 1/2.

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