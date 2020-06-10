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«За кого угодно - только не за этого черта лысого!»

  • 10.06.2020, 9:31
  • 1,172
«За кого угодно - только не за этого черта лысого!»
ФОТО: «НАША НІВА»

Молодой белорус эмоционально выступил на пикете в Минске.

7 июня в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Десятки тысяч людей поддержали перемены и свободу. Молодой белорус, который пришел на пикет, эмоционально высказался о ситуации в стране:

«За кого угодно - только не за этого черта лысого! Эго Лукашенко раздулось до невообразимых размеров. Хочу обратиться к людям, которые еще служат в его структурах: это страшно, ваш хозяин чужд всем белорусам и всему белорусскому. Он уже не имеет отношения к нашему народу».

Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.


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