Handelsblatt: Российско-китайский газовый проект в Сибири буксует 10.06.2020, 9:42

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«Газпром» и Кремль оказались в ловушке.

В сибирскую Якутию — туда, где в Оймяконе находится полюс холода Земли, — вернулась весна. Температура в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения днем достигает 20 градусов. Но позитивного настроя там не наблюдается, пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод - inosmi.ru).

Здесь должны активно добывать газ для идущего в Китай трубопровода «Сила Сибири». Глава Кремля Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в начале декабря открыли участок газопровода протяженностью более 2000 километров как символ нового союза дракона и медведя. Российский поворот на Восток, кажется, удался. А Китай нашел переполняющийся источник для утоления своей энергетической жажды. Но теперь все застопорилось.

В этом году Газпром должен поставить 5 миллиардов кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири». Китайское таможенное ведомство объявило, что с момента запуска газопровода в декабре по нему поставлен только один миллиард кубов, а ведь прошло уже почти полгода. Неудивительно: в марте новый трубопровод закрывался на несколько недель, официальная причина — техническое обслуживание.

Неофициальная причина — коронавирус. Из-за карантина в китайской экономике резко снизилась потребность в газе. Не успели китайцы более-менее взять ситуацию под контроль, как кризис разразился по другую сторону газопровода.

Газпрому недавно пришлось срочно строить мобильный госпиталь в вахтовом поселке Чаяндинского месторождения. Среди рабочих произошла вспышка коронавируса. 3,5 из 10 тысяч работников в конце апреля заразились covid-19. Более 7 тысяч человек были вывезены из вахтовых поселений. Карантин сняли только в понедельник.

Ситуация под контролем, заверил заместитель главы пресс-службы Газпрома Андрей Черных. Добыча газа и кондиционирование в Чаяндинском месторождении проводятся в обычном режиме, сказал он. Поставки газа в Китай осуществляются в соответствии с договором.

Десятки скважин истощились

При этом коронавирус — не единственная проблема в Чаяндинском месторождении. По данным СМИ, существуют большие сложности с разработкой месторождения. Интернет-портал «Лента» сообщал, что при геологоразведке и бурении были совершены серьезные ошибки.

«Основная проблема Чаянды в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены», — цитирует портал руководителя подразделения Газпрома по добыче Андрея Филлипова, который признался в этом инженерам Газпрома в октябре 2019 года. Они выявили существенные недостатки.

В результате неверного решения по бурению в 41 из в общей сложности 148 скважин добыча резко упала, а 20 скважин оказались вообще полностью «сухими», пишет «Лента» со ссылкой на внутренний доклад Газпрома. Потери только от этих скважин составляют 334 миллиардов рублей.

«То, что в Газпроме существуют такие внутренние доклады, которые без прикрас отображают реальность, хорошо мне знакомо со времен моей работы в министерстве энергетики 20 лет назад», — подтвердил эксперт отрасли Алексей Турбин изданию Handelsblatt. Опасения заключаются в том, что из-за ошибок при разработке существенно снижается рентабельность и доходность месторождения.

Тендер на бурение выиграла компания «Газпром бурение». Фирма, название которой звучит, будто это «дочка» Газпрома (ранее так и было), уже девять лет принадлежит империи миллиардера и спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга. Он же в свою очередь переписал компанию на сына Игоря.

Газпром отказался прокомментировать число «сухих» буровых скважин по запросу Handelsblatt. Вместо этого концерн отметил, что доходность скважин — «выше предполагавшейся». И общее производство в размере 25 миллиардов кубометров газа в год в планировании не было скорректировано в меньшую сторону. Но пока что компания еще далека от этих плановых показателей.

Возможно участие других добывающих компаний

Кроме того, «Лента» не единственное СМИ, которое пишет о сложностях при бурении. Отраслевой портал neftegaz.ru подтвердил, что информация о проблемах появилась уже несколько месяцев назад, отметив, что цель нынешних сообщений — объяснить отток запасов Западной Сибири, которые планировалось потратить на другие проекты, например, «Северный поток — 2», реализация которого все еще буксует из-за санкций.

Во всяком случае планы по заполнению китайского газопровода под вопросом. Чаяндинское месторождение оценивается в 1,2 триллиона кубометров, хотя ранее звучали оценки в 2 или 1,4 триллиона. Договор о поставках с Китаем заключен на 30 лет, ежегодный объем поставок — 38 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, Путин недавно одобрил увеличение мощностей трубопровода еще на 6 миллиардов кубометров. Этот договор еще не подписан, но уже анонсирован. Вместе с Ковыктинским месторождением для заполнения «Силы Сибири» будет использоваться еще одно крупное газовое месторождение. Но Ковыкта еще не разработана — и здесь также не исключены проблемы.

«Если в Чаянде действительно есть сложности, тогда Газпрому из-за географического положения будет относительно тяжело заполнить этот пробел», — говорит Турбин. А вот доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Владислав Карасевич не видит геополитической проблемы: запасов газа в Сибири достаточно, чтобы заполнить газопровод.

При необходимости Газпрому придется привлечь к заполнению экспортного газопровода Роснефть и независимые компании в регионе, считает он. Этого Газпром определенно хочет избежать — иначе потери могут вырасти по экспоненте.