«Пришел с температурой на экзамен, учитель не отреагировал» 10.06.2020, 10:26

В гомельской школе больше 30 человек отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса.

Уже больше трех месяцев коронавирус буквально «гуляет» по Беларуси. Постоянно в тех или иных организациях, учреждениях образования и здравоохранения выявляют COVID-19. Не исключением стала и ГУО «Средняя школа № 52» в Гомеле, сообщает gomel.today.

Здесь на прошлой неделе на выпускные экзамены пришел ученик 11-го класса с температурой, однако, по словам родителей, учителя не приняли никаких мер. В результате сейчас 35 человек, контакты 1-го уровня, отправлены на самоизоляцию на две недели. Директор школы также с сегодняшнего дня обязана придерживаться самоизоляции. Помимо возможного заражения вирусом, весь выпускной класс лишился торжественного вручения дипломов и праздника, которого они так ждали 11 лет.

«Сын учится в 11 классе в 52 школе. Сегодня должен был быть последний экзамен — английский язык, но его отменили. На первый экзамен 1 июня пришел мальчик с температурой, сказал о своем состоянии классному руководителю, тот не отреагировал на жалобы. Папа ученика лежал на ИВЛ, позже стало известно, что у ребенка также выявили коронавирус. На первом экзамене мальчик просидел в коллективе три часа, потом его резко директор отвела в другой кабинет, медпункт был закрыт. До этого ребенок находился на больничном, продлять его не стали и в справке написали ОРВИ.

Я дошел до отдела образования, чтобы начали хотя бы мерить температуру. Со второго экзамена начали проверять состояние учеников. Сегодня стало известно, что 35 человек отправили на самоизоляцию на две недели. Есть информация, что школе дали штраф за несоблюдение санитарных мер: дети не были рассажены в шахматном порядке, температуру ученикам не измеряли. Сегодня в родительском чате писали, что отец мальчика, который находился на ИВЛ, умер. Мне хочется донести, чтобы и дети, и родители, и сотрудники учреждений образований более ответственно относились к происходящему. Да и жаль, что дети остались без выпускных», — рассказывает «Сильным Новостям» родитель одного из учеников.

Мы попытались связаться с администрацией школы. В приемной у директора утром сказали, что директор Ирина Николаевна Салманова вышла, попросили перезвонить позже. Уже в 12 часов в приемной сказали, что руководитель на самоизоляции. Получить комментарий не удалось.