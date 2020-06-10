Белорусы за день собрали фельдшеру-правдорубу из Лиды почти $8600 7 10.06.2020, 10:42

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Павел Палейчик

Павел Палейчик не ожидал такой солидарности.

Фельдшер "скорой помощи" из Лиды Павел Палейичик, которому дали 7 cуток после участия в стриме Сергея Тихановского, был уволен с работы. Белорусы за день собрали ему на платформе "МолаМола" более 20 тысяч рублей, сообщает "Радыё Рацыя".

- Верну кредиты. У меня были кредиты на приватизацию жилья. Поэтому мне действительно нужны были деньги, когда я потерял работу, у меня есть семья, дети.

- Люди переводят вам деньги. Вы как-то cвязываетесь с этими людьми, благодарите их за эту помощь?

- Я просто не знаю точно, кто там переводит деньги. Конечно, если я знаю кого-то, я благодарю и пишу "большое спасибо". Я даже не знаю, как еще я могу поблагодарить.

В комментарии на платформе "МолаМола" Павел Палейчик написал:

- Мы закрываем сбор, так как сумма уже неприлично огромная, а люди продолжают пополнять счет. Всем огромнейшее спасибо за поддержку! Неожиданно сбор получился ошеломительным, поэтому пока планов по использованию денег нет, но часть обязательно пойдет на помощь другим и благотворительность. Еще раз всем-всем огромное спасибо!