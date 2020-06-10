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Ура, товарищи!

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  • Игорь Эйдман
  • 10.06.2020, 10:47
  • 7,752
Ура, товарищи!
Игорь Эйдман

Парад и голосование за обнуляж нужны только Путину и его окружению.

Ура, товарищи! Говорят, в конституцию России будет внесена новая поправка, расширяющая права россиян. Они получат уникальное активное и пассивное инфекционное право, которого нет ни у кого в мире. Звучит поправка так: "Граждане России имеют право заражать и быть зараженными, передавать инфекцию другим и заражаться сами".

Действовать это право будет в период эпидемии в двух случаях: при проведении парадов и общероссийских голосований. Воспользоваться им можно, придя на избирательные участки или наблюдая за демонстрацией российской военной мощи. Так что вперед! Голосуя, обретешь ты право на инфекцию.

А если серьезно, эпидемия в России в полном разгаре. В последние две недели даже по официальной статистике ежедневно заражаются короновирусом примерно 8500 - 9000, а умирают от него 100 - 200 человек. Это намного больше, чем было, когда вводились карантинные меры. Однако эти данные очевидно рисованные и преуменьшенные. Просто не может быть такой кучности по дням, достаточно посмотреть статистику эпидемии в других странах. Реальные цифры в разы, а в некоторых регионах (например, в Дагестане) в десятки раз выше. Об этом в сети есть множество фактического материала, не буду повторяться.

Я понимаю людей, радующихся отмене маразматических собянинских ограничений. Но одно дело отмена ограничений, а другое - создание новых возможностей для распространения инфекции. А именно этим сейчас занимаются российские власти, организуя в условиях эпидемии бессмысленные поводы для массового скопления и, как следствие, заражения людей.

Парад и голосование за обнуляж нужны только Путину и его окружению. Парад - для них развлечение и пиар. Голосование - политтехнологическая операция по фактически бессрочному продлению власти. Эти опасные политические игры обернутся сотнями, если не тысячами безвременных смертей. Их организаторы, по сути, - массовые убийцы.

Игорь Эйдман, "Главред"


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