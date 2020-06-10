«Саша 3 процента» и дама легкого поведения: латышское СМИ написало о ситуации в Беларуси 14 10.06.2020, 10:52

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Диктатору уже не отмыться.

Согласно независимым опросам, реальный рейтинг Лукашенко составляет всего 3%. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал белорусский журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич, сообщает mixnews.lv.

По его словам, правительство Беларуси запретили публикацию любых опросов, связанных с выборами, так как боятся оглашать реальный рейтинг власти.

«Вышло постановление министерства информации республики Беларусь, согласно которому СМИ запрещено публиковать любые опросы, связанные с выборами. То есть можете себе представить, насколько они боятся публикации реального рейтинга, что они просто запретили публиковать опросы», – сказал Мицкевич.

Он добавил, что реальный рейтинг нынешнего президента Беларуси составляет только 3%. По словам журналиста, «Саша 3 процента» стало популярным мемом в белорусском интернет-пространстве.

«Независимой социологии в Беларуси нет уже давно. Поэтому они отсекают все возможности людям узнать какую-то реальную информацию о реальном рейтинге того или иного кандидата. Причина, по которой они это делают, это то, что по всем независимым опросам рейтинг Лукашенко составляет 3%. Сейчас это даже определенный мем в Белорусском информационном пространстве, «Саша 3 процента». Своим решением запретить опросы они этот мем вывели в топ, он стал вирусным, и «Саша 3 процента» сейчас известно всем, это реальный рейтинг действующей власти прямо сейчас», – подчеркнул он.

Также журналист рассказал о задержании блогера и оппозиционного общественного деятеля Сергея Тихановского. По его словам, во время пикета Тихановского провоцировала «дама легкого поведения», после чего блогера задержали.

«В городе Гродно была провокация. Его спровоцировала, как позже выяснилось, дама легкого поведения. На следующий же день нашли ее страницу в социальных сетях, очень быстро выяснилось, что она оказывает вот такие вот услуги, и была привлечена так называемыми правоохранительными органами с целью организации провокации против Сергея Тихановского. Она кричала на него на пикете, пробовала его куда-то утащить», – рассказал Мицкевич.

В мае, после старта в Беларуси президентской кампании, на сайтах негосударственных СМИ их посетители могли ответить на вопрос, за кого они проголосуют на грядущих выборах. По итогам таких онлайн-опросов укашенко набирал всего 3%, а лидер, экс-банкир Виктор Бабарико, – от 50 до 55%. После этого, как сообщил в интервью DW глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, представители белорусских СМИ, «получили внушение и были вынуждены отказаться от публикации таких опросов».