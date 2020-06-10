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Жителям Сморгони из-за COVID-19 два месяца отказывают в плановых операциях

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  • 10.06.2020, 10:59
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Жителям Сморгони из-за COVID-19 два месяца отказывают в плановых операциях

Центральная районная больница переполнена зараженными коронавирусом.

Жителям Сморгони два месяца отказывают в плановых операциях. Отделения Центральной районной больницы перепрофилированы под зараженных коронавирусом, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Пишу по поводу заявления Минздрава о том, что пандемия коронавируса вышла на плато, - рассказывает подписчик. - Пришел ответ на мое обращение в Сморгонскую ЦРБ по поводу проведения плановой операции, которую я жду уже два месяца. В нем говорится, что "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по инфекции Сovid-19 произведено перепрофилирование коечного фонда стационара и прекращено выполнение плановых хирургических вмешательств. Сроки окончания ограничительных мероприятий по Сovid-19 пока не ясны".

Мне нужно уезжать на работу, а приходиться ждать".

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