Эксперты прогнозируют крупнейшее в истории падение спроса на газ 1 10.06.2020, 11:03

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В 2020 году мировой рынок энергетики может пережить крупнейший шок.

Международное энергетическое агентство прогнозирует в 2020 году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 миллиардов кубометров, или на 4%.

Об этом говорится в докладе агентства по рынку газа, пишет "Украинская правда".

"В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории… Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок", — говорится в докладе.

Агентство отмечает, что последнее резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году — тогда он упал на 2%. В 2019 году мировое потребление газа выросло на 1,8%, или на 70 миллиардов кубометров.

Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии, пишет агентство.

При этом МЭА ожидает, что большая часть потерянного в 2020 году спроса будет восстановлена в 2021 году. Особо активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ.

Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.