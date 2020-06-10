Археологи впервые составили карту древнего города без раскопок 3 10.06.2020, 11:09

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Понадобились трактор и георадар.

Впервые в истории археологии ученые составили полную карту древнего города, не прибегая для этого к раскопкам. Как сообщает Phys.org, эксперимент удался группе специалистов из Кембриджского и Гентского университетов: используя георадар, они изучили этрусское поселение Фалерии Нови, находящееся в 50 километрах от Рима, пишет журнал «Нож».

Для составления карты археологи исследовали всю территорию города (а это целых 30,5 гектаров) на минитракторе, к которому прикрепили георадар: устройство посылало электромагнитные импульсы и фиксировало, как они отражаются от объектов.

Таким образом ученые нанесли на карту рынок, банный комплекс и храм, а также составили схему канализации — и все это без единого шурфа. У некоторых из обнаруженных зданий отсутствовали стены — это дает основание полагать, что в свое время город был разграблен.

Считается, что Фалерии Нови был основан в 241 году до н. э. после того, как римляне подавили восстание этрусков — племя переселили туда из Фалерии и Фалерии Ветерес. Город просуществовал до 700 года нашей эры.