закрыть
10 июня 2020, среда, 14:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археологи впервые составили карту древнего города без раскопок

3
  • 10.06.2020, 11:09
  • 3,335
Археологи впервые составили карту древнего города без раскопок

Понадобились трактор и георадар.

Впервые в истории археологии ученые составили полную карту древнего города, не прибегая для этого к раскопкам. Как сообщает Phys.org, эксперимент удался группе специалистов из Кембриджского и Гентского университетов: используя георадар, они изучили этрусское поселение Фалерии Нови, находящееся в 50 километрах от Рима, пишет журнал «Нож».

Для составления карты археологи исследовали всю территорию города (а это целых 30,5 гектаров) на минитракторе, к которому прикрепили георадар: устройство посылало электромагнитные импульсы и фиксировало, как они отражаются от объектов.

Таким образом ученые нанесли на карту рынок, банный комплекс и храм, а также составили схему канализации — и все это без единого шурфа. У некоторых из обнаруженных зданий отсутствовали стены — это дает основание полагать, что в свое время город был разграблен.

Считается, что Фалерии Нови был основан в 241 году до н. э. после того, как римляне подавили восстание этрусков — племя переселили туда из Фалерии и Фалерии Ветерес. Город просуществовал до 700 года нашей эры.


популярное за неделю

Мнение

Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович
Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь Дмитрий Бондаренко
«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев