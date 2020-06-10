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Видеофакт: Минчанка ярко выступила на пикете за Тихановских

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  • 10.06.2020, 11:21
  • 6,879
Видеофакт: Минчанка ярко выступила на пикете за Тихановских

Женщина рассказала, почему нужно менять Лукашенко.

Минчанка рассказала, почему пришла на пикет возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

«От Лукашенко народ устал, поэтому его нужно менять. Правильно люди стоят. А Лукашенко должен уйти. Если сам он этого не понимает, то, может, хоть из окружения его кто скажет: Уйди!».

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