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В Бресте возникли новые очаги коронавируса

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  • 10.06.2020, 11:31
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В Бресте возникли новые очаги коронавируса

Ситуация в областном центре критическая.

Читатели из Бреста сообщают о новых очагах коронавируса. Зараженные есть в Брестском государственном музыкальном колледже, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В Бресте в салоне красоты "Континент" вспышка коронавируса. У двоих сотрудниц - подтвержденные диагнозы. Кто-то в больнице, кто-то дома лечится. Сегодня должна приехать санстанция для проведения обработки", - пишет сотрудник салона.

В Брестском музыкальном колледже коронавирусом болеют и педагоги, и учащиеся с конца апреля. Заболела главный бухгалтер и секретарь из учебной части. Молодежь переносит в легкой форме, только с потерей обоняния.

Тесты в Бресте не делают, многие так и ходят на работу. КТ только платно. Запись больше, чем на две недели вперед. Студентам с сильным кашлем справок об освобождении от занятий не дают!", - сообщает подписчик.

"В Бресте критическая ситуация по Covid-19. Людей уже не госпитализируют, некуда. Болеют священники и работники многих храмов в Бресте и области, некоторые продолжают служить и работать больными, пока совсем не свалятся", - пишет читатель.

"Очаги в Бресте на улицах Ленинградской, 17, Высокой, 28, есть заболевшие в райпо", - сообщает подписчик.

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