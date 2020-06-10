Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад 9 Леонид Невзлин

10.06.2020, 11:46

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Леонид Невзлин

Фото: RFE/RL

Путин превратился в дряхлеющего диктатора, хватающегося обманом за власть.

Когда Александр Македонский пожелал начать битву с персами вопреки обычаю не начинать войн в уже наступившем месяце десии, он приказал называть этот месяц вторым артемисием. Когда Владимир Путин возжелал провести парад с последующим обнулением и воцарением, было объявлено, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась.

Впрочем, на этом общее между двумя приверженцами имперских традиций и заканчивается. Общее — развращенность от власти, ставшее привычкой подчинение правил, традиций, законов своим интересам. Произвол, одним словом. Обладание неограниченной властью разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить, говорил об этом Джон Актон. Тот самый, кто объявил: «Всякая власть развращает; абсолютная власть развращает абсолютно».

Один — несмотря на всю жестокость и непредсказуемость — великий полководец, сам принимавший участие во всех битвах. Если доходило до дела, Александра не могли удержать, как это не раз бывало с другими полководцами, ни вино, ни сон, ни развлечения, ни женщины, ни занимательные зрелища, писал про него Плутарх. Об этом свидетельствует вся его жизнь, которую, как коротка она ни была, он сумел заполнить многочисленными и великими подвигами. Что такое жизнеописание Путина? Путь от служебной характеристики чекиста к позиции обвиняемого на будущем судебном процессе. Путин во главе войска — зрелище скорей комическое, нежели героическое.

Знаменитая фраза Александра — «Я не краду победу». Что делает Путин? Крадет Крым. Строит свое величие на победах прошлого, присваивая их и используя. И жертвует своими поданными в мирное время во имя имперских традиций. Парад во время коронавируса — трагедия нашего времени. Александр, получивший власть в двадцать лет, скончался в тридцать с небольшим. Его жизнь — подвиги, самодурство, жестокость, честолюбие, желание быть богом на Земле, часто — справедливость, снисхождение, щедрость. Путин уже превратился в дряхлеющего диктатора, хватающегося обманом за власть. После смерти Александра построенная им империя распалась. Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад. Имперское сознание — залог будущего разложения государства, как неограниченная власть ведет к разложению личности.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»