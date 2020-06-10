Фельдшер из Лиды: Обязательно поддержу всех, кому нужна помощь 9 10.06.2020, 12:03

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Павел Палейчик

Фото: «Радыё Свабода»

Медик надеется, что в Беларуси будет больше правды и солидарности.

Сообщение о том, что руководство лидской больницы не намерено продлевать контракт с Павлом Палейчиком, фельдшером медицинского учреждения, не стало для него неожиданностью. Павел вместе с женой Юлей рассматривали такой вариант развития событий. Неожиданностью для них стала поддержка со стороны незнакомых людей, рассказала «Белсату» жена Павла Юлия Палейчик.

Главный врач Лидской больницы Вадим Трубчик в течение двух рабочих дней был недоступен. «Белсат» так и не смог расспросить руководителя учреждения, почему он решил не продлевать контракт с фельдшером больницы Павлом Палейчиком.

Павел получил сообщение о том, что его контракт завершится 9 июля и продлевать его руководство больницы не намерено.

«Я лично разговаривал с главным врачом, он мне сказал, что это не только его решение. Я не знаю, чувствует ли он какую-то вину, какие-то муки совести. Мы прошлись по больнице, поговорили коротко. Я сейчас беспокоюсь за свою жену, она тоже врач, чтобы не набросились на нее», – рассказал Павел Палейчик.

В свою очередь жена Павла Юлия Палейчик рассказала «Белсату», что они думали и раньше, что может быть такая ситуация с контрактом, но надеялись, что его продлят.

«Я в любом случае поддерживаю своего мужа и считаю, что он все правильно делает. Все и так обсуждают между собой ситуацию, а Павел озвучивает это публично. Он за это поплатился, но я считаю, что он молодец», – говорит Юлия Палейчик.

Врача поддержали тысячи белорусов

Юлия рассказывает, что поддержали Павла и его позицию очень много людей. На благотворительной площадке Molamola тысячи людей пожертвовали 20 360 рублей (по состоянию на утро 10 июня) на поддержку семьи врача.

«Врачи боятся потерять работу и боятся, что останутся ни с чем. Но мой пример показал, что эти страхи не имеют оснований, поэтому надеюсь, что люди больше будут говорить правду, что исчезнет этот страх. Я, например, вчера просто поразился тому, что люди поддержали меня. Это чрезвычайно приятно, я каждому хочу сказать большое спасибо. Я увидел, что это необходимо и важно, поэтому решил для себя, что обязательно поддержу всех политзаключенных, всех, кому нужна помощь», – говорит Павел Палейчик.

Но руководство больницы сделало вид, что не замечает этой поддержки.

«Коллеги также поддержали меня, хотя были и те, кто не поставил подпись, но большинство выразили солидарность. Но главврач даже не читал это. Он сказал, мол, зачем мне это», – говорит Павел.

На сайте лидской больницы есть раздел вакансий. Здесь можно увидеть, что не хватает врачей, фельдшеров. Но даже несмотря на это, руководство учреждения не продлевает контракт.

«Не хватает водителей у нас, придет два автомобиля, ждем. Вызовов очень много, люди ждут даже по несколько часов, может что-то вдруг и поменяется. Надеюсь еще на это. Я не понимаю, зачем разбрасываются так медиками, зачем увольняют», – отмечает Павел Палейчик.

Врач из Лиды говорит, что хочет остаться в медицине и спасать жизни людей.

«Хотел бы остаться в медицине, надеюсь, что получится. Возможно, в частное учреждение устроюсь, а может в области, но не хочется выезжать далеко от своего дома. Пока ищу в Лиде. Уже поступали предложения по трудоустройству, но пока не буду говорить – где. Буду пробовать, думаю, что в течение месяца найду что-то. Хочется остаться в родном городе, в своей стране. Но как будет – не могу предугадать. Боюсь, чтобы где не посадили. Есть опасность и даже такого», – рассказывает Павел.

Вызовов скорой в Лиде ждут даже часами

Павел Палейчик говорит, что ситуация с коронавирусом впредь сложная.

«Я заметил, что люди стали больше беречь себя, больше носят маски. Первое время тоже было много людей, которые носили маски, потом стало меньше, а вот теперь опять вернулось. Сегодня вижу, что очень много людей в масках. Это хорошо. Хотя я не знаю, сколько сейчас инфицированных коронавирусом в больницах. Но мы часто выезжаем на вызовы и забираем людей в больницы. Врачам не рассказывают о количестве инфицированных, сколько в больницах сейчас на лечении людей. Мы возим людей и с воспалением легких», – отмечает он.

8 мая в Лиде фельдшера скорой помощи Павел Палейчика, принимавшего участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским, приговорили к 7 суткам административного ареста по ст.23.34 КоАП РБ («Нарушение проведения массовых мероприятий»). Павел не раз комментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси.