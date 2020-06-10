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В Минске - новая вспышка коронавируса

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  • 10.06.2020, 12:07
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В Минске - новая вспышка коронавируса
Фото: Istock

Заболел персонал 1-й поликлиники в Центральном районе.

Вспышка коронавируса в 1-й центральной районной клинической поликлинике Центрального района Минска. Болеют терапевты, акушерки и медрегистраторы, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Очередная вспышка заболеваемости короновирусом в 1-й центральной районной клинической поликлинике Центрального района города Минска, - пишет сотрудник учреждения. - Болели акушерки и медрегистраторы, сейчас вирус выявлен у четырёх врачей терапевтов, которые все время, являясь контактами первого уровня, ходили по визитам в одной маске и перчатках.

Диагноз также подтвержден у двух врачей, акушеров-гинекологов, которые вели приём, в том числе и беременных. После первого положительного теста им не давали больничный, все перепроверяли по несколько раз.

Контакты, а это все врачи, которые контактируют с пациентами, не изолируются. Не всем делают тесты. Врачи продолжают вести приём, им запрещено сообщать пациентам о ситуации в поликлинике, в которой продолжается приём плановых больных и ведутся профосмотры".

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