Прокуроры объявили о подозрении Порошенко 23 10.06.2020, 12:13

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Петр Порошенко

Подозрение было вручено, когда политик пришел на допрос в украинское Госбюро расследований.

Экс-президенту Украины, нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко представители Госбюро расследований объявили подозрение, когда политик пришел к ним на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, передает nv.ua.

«Прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А», — сообщили в Бюро.

10 июня пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос касается перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.