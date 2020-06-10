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Прокуроры объявили о подозрении Порошенко

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  • 10.06.2020, 12:13
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Прокуроры объявили о подозрении Порошенко
Петр Порошенко

Подозрение было вручено, когда политик пришел на допрос в украинское Госбюро расследований.

Экс-президенту Украины, нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко представители Госбюро расследований объявили подозрение, когда политик пришел к ним на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, передает nv.ua.

«Прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А», — сообщили в Бюро.

10 июня пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос касается перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.


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