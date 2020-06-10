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Кроме транша МВФ, Украина получит еще $2,7 миллиарда от ЕС и Всемирного банка

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  • 10.06.2020, 12:37
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Кроме транша МВФ, Украина получит еще $2,7 миллиарда от ЕС и Всемирного банка

Также международные организации упростили требования к Киеву.

Помимо транша Международного валютного фонда, Украина получит еще $2,7 млрд от Евросоюза и Всемирного банка. Об этом в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Гордон".

Он отметил, что к траншу МВФ привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму €1,7 млрд, а также $1 млрд от Всемирного банка.

По словам главы правительства, $2,1 млрд, которые Украина получит от МВФ в рамках программы stand-by, пойдут на усиление государственного бюджета страны. Оттуда средства направят на поддержку людей и преодоление последствий COVID-19. В частности, речь идет о социальных выплатах и поддержке малого и среднего бизнеса.

"МВФ понимает, что во время кризиса существенные требования к структурным реформам ставить невозможно. Основная задача сегодня – это преодолевать последствия пандемии. Поэтому было принято решение об упрощенной программе, которая содержит для Украины минимальный набор договоренностей: это, прежде всего, проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений. Это простые и нужные для украинцев решения. Украина заинтересована и будет продолжать структурные реформы во всех сферах, где мы их начали. Это не предмет меморандума, этот вопрос благосостояния страны", – подчеркнул Шмыгаль.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.


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