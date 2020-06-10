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Клип о белорусских протестах «Уходи!» широко расходится в Сети

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  • 10.06.2020, 13:00
  • 4,449
Клип о белорусских протестах «Уходи!» широко расходится в Сети

У нас все получится.

Клип «Уходи!» на песню музыкальной группы TOR BAND из Рогачева cтановится популярным среди белорусов. Особенно широко видео распространяется в «Фейсбуке», где в сумме клип набрал около 300 тысяч просмотров. Белорусы охотно делятся видео друг с другом, обсуждают его и оставляют свои отзывы в комментариях:

«Поставлю на рингтон! Супер!».

«Спасибо! Слова уже знаю наизусть. Клип бомбический!!! С нетерпением жду продолжения вашего творчества!».

«Ну , теперь точно капец дроздовскому прусаку».

«Эта песня — сплошной позитив! Браво группе! Свобода пронизывает нашу интеллигенцию! Радует и то, что протест набирает силу!».

«Супер! У нас все получится в этом году! Уходи!».

«Клип просто пушка! В августе начнем жить без Лукашенко», — пишут белорусы в комментариях под видео.

Вы также можете посмотреть клип в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/video-28199915_456239981

Одноклассники: https://ok.ru/video/1917999909463

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=949583455454423

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Instagram: https://www.instagram.com/tv/CBNSqrOnSLB/?igshid=1r7cmf161j5zg

Кадры из клипа


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