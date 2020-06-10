Клип о белорусских протестах «Уходи!» широко расходится в Сети

Клип о белорусских протестах «Уходи!» широко расходится в Сети5
- 10.06.2020, 13:00
- 4,449
У нас все получится.
Клип «Уходи!» на песню музыкальной группы TOR BAND из Рогачева cтановится популярным среди белорусов. Особенно широко видео распространяется в «Фейсбуке», где в сумме клип набрал около 300 тысяч просмотров. Белорусы охотно делятся видео друг с другом, обсуждают его и оставляют свои отзывы в комментариях:
«Поставлю на рингтон! Супер!».
«Спасибо! Слова уже знаю наизусть. Клип бомбический!!! С нетерпением жду продолжения вашего творчества!».
«Ну , теперь точно капец дроздовскому прусаку».
«Эта песня — сплошной позитив! Браво группе! Свобода пронизывает нашу интеллигенцию! Радует и то, что протест набирает силу!».
«Супер! У нас все получится в этом году! Уходи!».
«Клип просто пушка! В августе начнем жить без Лукашенко», — пишут белорусы в комментариях под видео.
Вы также можете посмотреть клип в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/video-28199915_456239981
Одноклассники: https://ok.ru/video/1917999909463
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=949583455454423
Telegram: https://t.me/charter97_org/10616
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CBNSqrOnSLB/?igshid=1r7cmf161j5zg
Кадры из клипа