ЕС на год продлил «крымские» санкции против России

ЕС на год продлил «крымские» санкции против России5
- 10.06.2020, 12:59
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У Кремля не вышло использовать эпидемию COVID-19 для отмены санкций.
Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".
"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.
"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.