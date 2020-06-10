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В Швеции раскрыли резонансное дело 35-летней давности

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  • 10.06.2020, 13:40
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В Швеции раскрыли резонансное дело 35-летней давности
Мемориальная табличка на месте убийства Улафа Пальме в Стокгольме
Фото: Getty Images/AFP

Стало известно имя убийцы премьер-министра Улафа Пальме.

Почти через 35 лет после убийства премьер-министра Швеции Улафа Пальме, следственные органы этой страны установили имя предполагаемого убийцы. Это - дизайнер Стиг Энгстрем, скончавшийся еще в 2000 году, сообщил прокурор Кристер Петерссон в ходе онлайн пресс-конференции в среду, 10 июня, пишет "Немецкая волна".

"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", - сказал Петерссон. Следствию так и не удалось связать пули, найденные на месте преступления, с каким-либо оружием, орудие убийства найти не удалось, добавил прокурор.

Энгстрем долгое время находился в поле зрения следствия. Во время убийства он находился рядом с местом преступления, имел доступ к огнестрельному оружию и ненавидел политику, проводившуюся Пальме.

Улаф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года в Стокгольме, когда около полуночи возвращался вместе с супругой домой из кинотеатра. Жена Пальме Лисбет была легко ранена. Расследование убийства Пальме было одним из крупнейших уголовных дел в Европе, а также одним из самых масштабных и дорогостоящих. Для шведов длительное отсутствие подвижек в расследовании стало национальной травмой.

За многие годы следственные органы изучили огромное количество материалов и улик, вышли на ряд подозреваемых, а также на такие организации, как Курдская рабочая партия и южноафриканская разведка.

В конце 1988 года был задержан наркозависимый мужчина с криминальным прошлым, которого Лисбет Пальме опознала как убийцу ее мужа. На судебном процессе он был осужден за убийство, однако оправдан апелляционной инстанцией за отсутствием неопровержимых доказательств вины.


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