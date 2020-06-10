Кремлевское разочарование 5 10.06.2020, 14:07

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Владимир Зеленский

В последнее время риторика Зеленского по поводу Донбасса стала напоминать заявления предыдущей украинской власти.

Российские власти нейтрально восприняли избрание Владимира Зеленского президентом Украины, рассчитывая, что он будет "лучше" своего предшественника, согласившись выполнять Минские соглашения в кремлевской трактовке: "особый статус" для ОРДЛО, выборы на Донбассе без вывода оккупационных войск и сворачивание "украинизации". Отдельным блоком шли московские "хотелки" по снятию водной, транспортной и торговой блокады с оккупированного Крыма. Кремль ждал ровно год, и, не получив желаемого, перешел к личным нападкам на Владимира Зеленского. "Апостроф" выяснял, с какой целью администрация российского президента натравила на главу украинского государства чуть ли не всех своих топ-пропагандистов.

Не дождались "Голобородько"

Кремлевские телевизионные пропагандисты от условно нейтрального тона в отношении Владимира Зеленского перешли к жесткой критике, местами переходящей в ругательства. После большой пресс-конференции, которую глава государства дал по случаю годовщины инаугурации, на российском ТВ, словно по команде начали упражняться в злословии в адрес Владимира Зеленского.

"Прошел ровно год с того момента, как народ в Украине ждал Голобородько, но получил Зеленского. Он стал президентом Украины. Надо сказать - ужасным президентом", - заявил в эфире своей авторской передачи Владимир Соловьев. Телеведущий назвал украинского президента "мужчиной с большими амбициями, но с дико оскорбленным эго", который совершенно не готов воспринимать критику в своей адрес.

"Он (Владимир Зеленский, - прим.) очень обидчив и крайне ограничен в своих риторических приемах", - сказал Владимир Соловьев в эфире канала "Россия 24".

Другой топ-пропагандист Дмитрий Киселев посетовал, что обещанный Владимиром Зеленским "мир" (разумеется, исключительно на условиях Москвы), так и не наступил. "Зеленский у власти, но мир на Донбасс он так и не принес", - заявил пропагандист.

Украинского президента активно критиковали в эфире известного российского ток-шоу "60 минут". Ведущая Ольга Скабеева напомнила, что российский президент Владимир Путин якобы благосклонно отнесся к избранию актера президентом Украины.

"Мы так надеялись на артиста. Он же обещал стать приговором для Петра Порошенко. Насколько мы помним, в какой-то момент даже Владимир Путин говорил: дайте же Зеленскому шанс", - процитировала кремлевского лидера Ольга Скабеева. По ее мнению, Владимир Зеленский в вопросах большой политики так и остался "новичком".

Один из приглашенных на эфир "экспертов" заявил, что "Зеленский смог доказать, что то, что никогда не тонет, способно само себя утопить", намекая на пошлую поговорку о луже и фекалиях. Аналогично себя ведут на информационных площадках подконтрольных террористическим "республикам" в ОРДЛО.

Кремлевское разочарование

Учитывая, что Администрация российского президента контролирует все центральные телеканалы, скоординированные нападки телевизионных "геббельсов" на Владимира Зеленского могут быть внешним проявлением недовольства Москвы.

Признаки того, что Кремль вот-вот объявит Владимира Зеленского "хуже, чем Порошенко" появились еще в апреле, когда стало очевидно, что никакого "прямого диалога" между Киевом и ОРДЛО не будет. Пресловутый "план Козака", которым общественность пугали оппоненты Владимира Зеленского (преимущественно "Европейская солидарность" и ее союзники) как раз и состоял в том, чтобы усадить украинского президента за один стол с марионеточными главарями "республик", окончательно представив войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Владимир Зеленский пугает российских пенсионеров

Фото: Апостроф / Коллаж

"Настроения изменились в самой российской верхушке. После президентских выборов Кремль выдавал Владимиру Зеленскому политические "авансы". Они его аккуратно хвалили, рассчитывая на уступки по Минскому процессу, на его сговорчивость в рамках "нормандского формата". Расчет не оправдался. В последнее время риторика Банковой по поводу Донбасса стала напоминать заявления предыдущей власти. Реакцию Кремля на это можно расценить как смесь негодования, разочарования и ярости из-за обманутых надежд, - пояснил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, россияне подают сигнал Владимиру Зеленскому, что теперь Кремль не пойдет даже на частичные уступки. Российские власти ни в каком виде не станут содействовать Банковой в наращивании политических очков. Как, например, это было в истории с обменами пленных. Несколько этапов освобождения украинских узников, среди которых были известные личности (крымский режиссер Олег Сенцов, например), а также возвращение домой украинских моряков, захваченных ФСБ у берегов Крыма, позволили Владимиру Зеленскому на первых порах избежать серьезных рейтинговых колебаний.

Россияне, замечая, как глава украинского государства зависит от рейтингов и пиара, некоторое время ему подыгрывали, идя на косметические уступки. С другой стороны, как ранее отмечали эксперты, Банковой начало надоедать, что Москва вместо переговоров и поиска компромиссов домогается безоговорочной капитуляции Киева по вопросам ОРДЛО и аннексированного Крыма. Офис Зеленского может пойти на некоторые уступки Москве ради освобождения оккупированных районов Донбасса, но для Владимира Путина этого, видимо, все равно мало.

"Капитуляции" не произошло

Застрельщиком информационной компании против Владимира Зеленского оказалось российское министерство иностранных дел. В годовщину инаугурации украинского президента кремлевский МИД выпустил заявление, в котором выразил крайнее негодование по поводу политики, которую ведет Владимир Зеленский.

Украинского президента кремлевские дипломаты упрекнули в том, что он якобы не расследовал "политические убийства" и события на Майдане 2013-2014 годов, не отменил закон о поддержке украинского языка как государственного, продлил запрет российских соцсетей и тому подобное. По мнению Кремля, при Владимире Зеленском якобы продолжились "зачистки информационного поля" и "притеснения этнических групп".

Министерство иностранных дел Украины оперативно отреагировало на кремлевские пассажи, потребовав от россиян не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

МИД Украины

Фото: Getty images

"С дипломатической точки зрения, заявление российского МИД было крайне агрессивным, грубым и оскорбительным именно по отношению к президенту Украины. Было заметно, что в Москве весьма разочарованы и раздражены. Они рассчитывали, что Зеленский будет слабым и податливым президентом, у которого получится выбить конституционные поправки, "особый статус" для отдельных районов Донбасса и кардинально изменить внутриполитический климат в Украине. Ничего такого не произошло", - пояснил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Истерии на российском ТВ и личные претензии МИД РФ в адрес Владимира Зеленского являются доказательствами того, что обвинения в адрес Банковой по поводу "капитуляции" являются, как минимум, преувеличенными. За год президентства Зеленского Кремль не получил ни "особый статус" для ОРДЛО, ни воду для Крыма, хотя работа в этом направлении активно велась.

"Тезисы о "капитуляции" или "реванше" - сугубо политическая технология и манипуляции со стороны партии Петра Порошенко. Они хотят создать виртуальную картину того, что якобы подтверждаются их прогнозы и якобы Украину уже "сдают Путину". Хотя официальная риторика РФ и поведение кремлевских пропагандистов говорят об обратном", - настаивает Владимир Фесенко.

С прицелом на местные выборы

В тоже время цель Москвы не только в том, чтобы оскорбить Владимира Зеленского, показав все свое недовольство. Стратегическая цель останется неизменной – полный контроль над украинской политикой, в том числе региональной. В этом плане Москва может "поливать" Владимира Зеленского и всю его политическую команду именно с прицелом на предстоящие местные выборы.

"Кремль следит за украинской внутриполитической повесткой. Кремлевский "ящик" смотрит приличное число избирателей на юго-востоке. Для них критика на российском ТВ - также сигнал, что, дескать, Зеленский обещал "мир", а стал таким, "как Порошенко". Москва заинтересована в том, чтобы "Слугу народа" на этом фланге потеснили другие пророссийские силы, а не только Оппозиционная платформа", - говорит Вадим Карасев.

Другой вопрос, насколько такая тактика окажется результативной. Москва, начиная с нулевых годов пыталась воздействовать на Киев политическими рычагами, но в конечном итоге потерпела фиаско. Аннексия Крыма и война на Донбассе как раз и стали признаками того, что Кремль и его ставленники в Украине провалили проект строительства в Украине "русского мира" исключительно политическими методами.

Теперь россияне, отягощенные санкциями, хотели бы вернуться к тактике "мягкой силы", но тут все упирается в политический профессионализм и жадность ее союзников в Украине. Пророссийские силы в нашей стране, как отметил политический эксперт Виктор Небоженко, заинтересованы в том, чтобы Москва и далее тратила ресурсы (информационные и финансовые), дабы изменить внутриполитический климат в Украине.

"В Москве понимают, что пустить воду в Крым можно, получив контроль над большинством в Верховной Раде и создав коалицию. То есть им нужно иметь влияние на электоральный процесс. На месте руководства ОПЗЖ я бы убеждал россиян, что они Украину силой не возьмут, что есть только политические механизмы, выборы. Мы же понимаем, что избирательную кампанию нельзя провести без соответствующих вложений. Местные любители "русского мира", как это было раньше, пообещают Владимиру Владимировичу громкую победу, 45% голосов избирателей, а сделают на 15%", - говорит Виктор Небоженко.