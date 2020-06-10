Коронавирус вспыхнул на Добрушской бумажной фабрике 10.06.2020, 14:08

1,391

Фото: belsat.eu

Заболели минимум пять работников.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили подписчики:

"Город Добруш, Гомельская область. Вспышка коронавируса на Добрушской бумажной фабрике. Заражена главный экономист и еще четыре человека. На фабрике работает санстанция".

В администрации предприятия Telegram-каналу сообщили, что была проведена санитарная обработка некоторых помещений фабрики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.