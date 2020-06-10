Коронавирус вспыхнул на Добрушской бумажной фабрике
- 10.06.2020, 14:08
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Заболели минимум пять работников.
Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили подписчики:
"Город Добруш, Гомельская область. Вспышка коронавируса на Добрушской бумажной фабрике. Заражена главный экономист и еще четыре человека. На фабрике работает санстанция".
В администрации предприятия Telegram-каналу сообщили, что была проведена санитарная обработка некоторых помещений фабрики.
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