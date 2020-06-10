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Коронавирус вспыхнул на Добрушской бумажной фабрике

  • 10.06.2020, 14:08
  • 1,391
Коронавирус вспыхнул на Добрушской бумажной фабрике
Фото: belsat.eu

Заболели минимум пять работников.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили подписчики:

"Город Добруш, Гомельская область. Вспышка коронавируса на Добрушской бумажной фабрике. Заражена главный экономист и еще четыре человека. На фабрике работает санстанция".

В администрации предприятия Telegram-каналу сообщили, что была проведена санитарная обработка некоторых помещений фабрики.

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