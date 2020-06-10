Гомельчанин: В этом году все изменится, уверен на 200% 1 10.06.2020, 14:46

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Простые люди рассказывают, что заставило их подняться с дивана.

Об этом на пикете по сбору подписей Telegram-каналу "Баста" заявил гомельчанин:

- Хочется перемен, хочется, чтобы все к лучшему шло, а то все куда-то назад катимся. Я уже отдал свою подпись за Тихановскую, - говорит житель Гомеля. - Сейчас отдам за Бабарико и Цепкало. Пускай уже все вместе, как говорится, против одного.

А в этом году, я просто уверен, я уверен на все 200%, что все изменится, потому что народ уже проснулся. Хватит спать! Я сам "командующий диванными войсками", но тоже уже поднялся с дивана.

Надо что-то делать, иначе детям нашим нечего будет передать. Внукам ничего. Надо выкарабкиваться из этой ямы. Кто, если мне мы? Если будем спать дальше, то за нас это никто не сделает. А вот когда мы это сделаем, то нам все помогут, всем миром".

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