Осень патриарха 3 10.06.2020, 15:19

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ФОТО: GETTY IMAGES

Как россияне разлюбили Путина.

Закат эпохи путинизма в текущем моменте очень четко отсылает нас к гротескному роману Маркеса «Осень патриарха». Коронакризис обострил и углубил все существовавшие до этого проблемы, высветлив основное: Путин больше не популярный президент, а власть стала для людей чем-то абсолютно посторонним, пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Внедрение разрушающих социальные устои государства реформ и негативных мер последнего десятилетия вызвало накопление в обществе диффузного раздражения, усталости и апатии.

Надежды населения на позитивные перемены после президентских выборов 2018 разбились о неготовность и нежелание системы их обеспечить.

Критическое отношение граждан к власти, аккумулированное за весь период путинского правления, приобрело вполне адресный характер и перешло в разряд претензий, направленных лично президенту, о чем свидетельствует независимая социология.

Люди, уставшие от популистских идей и не получившие реализации своего основного запроса на социальную справедливость со стороны государства в режиме фактически организованного ЧП в стране, распрощались с последними остатками своих надежд на власть и лично на Путина как гаранта существующего статус-кво сформированной лично им системы.

Президент, давно испытывающий профессиональную деформацию и смутно представляющий общий настрой в стране, ушел в онлайн-формат общения с внешним миром, предлагая населению только «пакеты в пакетах» – симулякр антикризисных мер.

Чередой опрометчивых действий в добровольном подполье он убил сразу двух зайцев, нанеся сокрушительный удар и по президентскому имиджу, и по целевой электоральной аудитории. Об этом свидетельствуют рейтинги доверия Путину.

Происходит уже не просто размывание сторонников, а их стремительный отток из схлопывающегося ядра путинского электората.

Люди ухватили основной месседж, который непроизвольно исходил от президента: он утратил власть и влияние. А раздача полномочий главам регионов фактически это подтвердила.

Аналогов глубокому стрессу, в который вошло общество на фоне организованной чрезвычайщины, пандемически закрученных гаек и массового нарушения конституционных прав и свобод граждан, в истории постсоветского времени не существовало.

Общество вступило в новый режим взаимоотношения с властью, переходя от психологической к социально-политической конфронтации. Накопленная на настоящий момент уже критическая масса серьезной общественной энергии потребует своего выхода.

В условиях изменения массового сознания ситуация может очень быстро приобрести непредсказуемый характер. Россияне уже фиксируют свои ожидания от надвигающихся социально-политических перемен, которые могут вылиться в новые формы политического поведения и, как следствие, в серьезные потрясения для страны.

Это подтверждается выводами независимых социологов, которые прогнозируют массовые протесты уже на осень.