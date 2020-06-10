закрыть
10 июня 2020, среда, 17:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Осень патриарха

3
  • 10.06.2020, 15:19
  • 4,632
Осень патриарха
ФОТО: GETTY IMAGES

Как россияне разлюбили Путина.

Закат эпохи путинизма в текущем моменте очень четко отсылает нас к гротескному роману Маркеса «Осень патриарха». Коронакризис обострил и углубил все существовавшие до этого проблемы, высветлив основное: Путин больше не популярный президент, а власть стала для людей чем-то абсолютно посторонним, пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Внедрение разрушающих социальные устои государства реформ и негативных мер последнего десятилетия вызвало накопление в обществе диффузного раздражения, усталости и апатии.

Надежды населения на позитивные перемены после президентских выборов 2018 разбились о неготовность и нежелание системы их обеспечить.

Критическое отношение граждан к власти, аккумулированное за весь период путинского правления, приобрело вполне адресный характер и перешло в разряд претензий, направленных лично президенту, о чем свидетельствует независимая социология.

Люди, уставшие от популистских идей и не получившие реализации своего основного запроса на социальную справедливость со стороны государства в режиме фактически организованного ЧП в стране, распрощались с последними остатками своих надежд на власть и лично на Путина как гаранта существующего статус-кво сформированной лично им системы.

Президент, давно испытывающий профессиональную деформацию и смутно представляющий общий настрой в стране, ушел в онлайн-формат общения с внешним миром, предлагая населению только «пакеты в пакетах» – симулякр антикризисных мер.

Чередой опрометчивых действий в добровольном подполье он убил сразу двух зайцев, нанеся сокрушительный удар и по президентскому имиджу, и по целевой электоральной аудитории. Об этом свидетельствуют рейтинги доверия Путину.

Происходит уже не просто размывание сторонников, а их стремительный отток из схлопывающегося ядра путинского электората.

Люди ухватили основной месседж, который непроизвольно исходил от президента: он утратил власть и влияние. А раздача полномочий главам регионов фактически это подтвердила.

Аналогов глубокому стрессу, в который вошло общество на фоне организованной чрезвычайщины, пандемически закрученных гаек и массового нарушения конституционных прав и свобод граждан, в истории постсоветского времени не существовало.

Общество вступило в новый режим взаимоотношения с властью, переходя от психологической к социально-политической конфронтации. Накопленная на настоящий момент уже критическая масса серьезной общественной энергии потребует своего выхода.

В условиях изменения массового сознания ситуация может очень быстро приобрести непредсказуемый характер. Россияне уже фиксируют свои ожидания от надвигающихся социально-политических перемен, которые могут вылиться в новые формы политического поведения и, как следствие, в серьезные потрясения для страны.

Это подтверждается выводами независимых социологов, которые прогнозируют массовые протесты уже на осень.


популярное за неделю

Мнение

Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад Леонид Невзлин
Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь Дмитрий Бондаренко