«Анализ на СOVID-19 не делают, говорят, что им запретили» 5 10.06.2020, 15:31

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Брестчанин рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

Брестчанина, зараженного коронавирусом, отправили сдавать анализы вместе со здоровыми людьми. Его двоюродной сестре с симптомами COVID-19 отказались делать тест, пишет Telegram-канал "Баста!":

- Я проживаю в Бресте, работаю на железной дороге, - пишет читатель. - Обслуживаюсь в поликлинике №1 на улице Кирова, 15. Сейчас нахожусь на больничном, диагноз – коронавирус.

Когда появились первые признаки,я обратился в поликлинику, меня отправили в "фильтр", это специальное заблокированное место с отдельным входом, где принимают пациентов с подозрением на заражение.

Вроде как молодцы, беспокоятся о народе. Но потом, после приема, меня отправили сдавать анализы вместе со всеми остальными людьми, в том числе и теми, у кого не было заражения. Это уже бардак.

Двоюродная сестра проживает в Малорите, работает в магазине "Санта", там вообще ситуация плачевная. Половина работников - на больничном, в том числе и она. Анализ на "ковид" не делают. Говорят, что им запретили. Через неделю закрывают больничный, и люди идут на работу".

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